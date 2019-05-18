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Возможность заработка в интернете обернулась для женщины потерей почти 360 тыс. рублей

10:27 | 18.05.2019 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. 38-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области, которая в апреле 2019 года по телефону согласилась на предложение незнакомки заработать деньги в интернете, стала жертвой мошенничества.

Возможность заработка в интернете обернулась для женщины потерей почти 360 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Действуя по инструкциям неизвестного, который позвонил ей впоследствии, гражданка установила на свой мобильный телефон приложение, после чего ей поступило SMS о списании со счета 7 тыс. рублей. В течение последующих нескольких недель со счета кредитной карты женщины было переведено еще 60 тыс. рублей, после чего она оформила в банках два кредита, средства которых также были списаны», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что всего у жительницы Пензенской области было похищено 357 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка», — пояснили в полиции.

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