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В Пензе вступил в силу приговор студентке за смерть знакомой, назвавшей ее дочкой

11:30 | 20.05.2019 | Криминал

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор 18-летней жительнице Лунинского района, признанной виновной в причинении смерти знакомой после того, как та назвала ее дочкой.

В Пензе вступил в силу приговор студентке за смерть знакомой, назвавшей ее дочкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что вечером 6 января 2019 года девушка в состоянии алкогольного опьянения находилась в доме своей знакомой в селе Казачья Пелетьма. Там же присутствовала 39-летняя женщина. В ходе возникшего между гостьями конфликта студентка нанесла не менее трех ударов руками по голове и не менее шести — ногами по телу женщины, причинив телесные повреждения, от которых та через непродолжительное время скончалась на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, студентка признала вину в совершении преступления.

«Она пояснила, что зашла со своим знакомым к хозяйке дома и употребила спиртные напитки с другими гостями. Во время застолья молодой человек отправился будить спавшую в другой комнате пьяную женщину. Между ними произошел конфликт. Поднявшаяся за спиртным женщина обратилась к студентке, назвав ее дочкой. Девушке это не понравилось, так как проснувшаяся злоупотребляла алкоголем и за это была лишена родительских прав в отношении четырех своих детей. Возникла ссора, в ходе которой она и причинила женщине не совместимые с жизнью телесные повреждения», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова напомнила, что приговором суда девушке было назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в пользу матери погибшей с нее взыскана компенсация морального вреда.

«Не согласившись с размером назначенного наказания, осужденная обжаловала приговор в вышестоящий суд. В соответствии с позицией прокурора, суд апелляционной инстанции оставил приговор Лунинского районного суда без изменения, а жалобу осужденной — без удовлетворения», — уточнила старший помощник прокурора.

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