Знакомство с девушкой в мобильном приложении обернулось для пензенца потерей денег
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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1991 года рождения, познакомившийся с девушкой с помощью мобильного приложения, стал жертвой мошенничества.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Она назначила ему встречу в VIP-зале одного из кинотеатров и указала сайт для оформления заказа, который он оплатил в сумме 4 тыс. рублей. Затем девушка заявила, что не сможет прийти. Пензенец связался с технической поддержкой данного интернет-ресурса. В ходе общения неизвестный пояснил ему, что для отмены заказа нужно назвать реквизиты банковской карты и коды из SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве добавили, что после передачи указанных сведений мужчина обнаружил списание с его счета более 13 тыс. рублей.
По факту мошенничества проводится проверка.