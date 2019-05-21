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Знакомство с девушкой в мобильном приложении обернулось для пензенца потерей денег

09:15 | 21.05.2019 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1991 года рождения, познакомившийся с девушкой с помощью мобильного приложения, стал жертвой мошенничества.

Знакомство с девушкой в мобильном приложении обернулось для пензенца потерей денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она назначила ему встречу в VIP-зале одного из кинотеатров и указала сайт для оформления заказа, который он оплатил в сумме 4 тыс. рублей. Затем девушка заявила, что не сможет прийти. Пензенец связался с технической поддержкой данного интернет-ресурса. В ходе общения неизвестный пояснил ему, что для отмены заказа нужно назвать реквизиты банковской карты и коды из SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после передачи указанных сведений мужчина обнаружил списание с его счета более 13 тыс. рублей.

По факту мошенничества проводится проверка.

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