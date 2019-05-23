Житель Пензы проведет 9,5 лет в колонии за убийство, кражу и уклонение от надзора Криминал

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. 32-летний житель Пензы, признанный виновным в убийстве знакомого, краже и уклонении от административного надзора, приговорен судом к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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«Следствием и судом установлено, что днем 4 ноября 2018 года мужчина 1986 года рождения встретил своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в исправительном учреждении. Решив отметить встречу, они пошли домой к потерпевшему — в квартиру по улице Ухтомского в Пензе. Вдвоем мужчины начали распивать спиртное. В процессе общения между приятелями возник конфликт на почве того, что потерпевший оскорбил товарища нецензурной бранью. Гость схватил нож и нанес им не менее 27 ударов в шею и тело хозяина квартиры, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, затем злоумышленник вытащил из кармана одежды приятеля 6,5 тыс. рублей и забрал их себе, а также украл из квартиры планшет и сотовый телефон общей стоимостью более 7 тыс. рублей и скрылся.

«Кроме того, приговором Первомайского районного суда Пензы в отношении мужчины, осужденного ранее за вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и разбой, был установлен административный надзор. Освободившись из мест лишения свободы 2 ноября 2018 года, мужчина не явился для постановки на учет в УМВД России по городу в течение установленных законом трех рабочих дней после освобождения», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что на протяжении всего периода следствия злоумышленник по решению суда находился под стражей.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила она.