Полиция Пензы разыскивает подозреваемого в сбыте наркотиков Криминал

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Управление МВД России по городу Пензе разыскивает 30-летнего мужчину, который подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере на территории областного центра.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, на вид ему около 30 лет, рост 170 см, телосложение среднее.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам УМВД России по городу Пензе: 8 (8412) 49-01-44, 59-80-31 или 59-80-52», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».