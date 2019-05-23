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В Пензе к 8,5 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший отца

18:13 | 23.05.2019 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на один год назначено жителю Пензы 1980 года рождения, до смерти избившему отца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе к 8,5 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший отца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что поздно вечером 5 февраля 2019 года 38-летний мужчина вернулся домой и увидел, что в комнате тлеет кресло. В квартире находился его отец. Между ними возник конфликт: сын высказывал претензии отцу, что тот чуть не сжег квартиру, предположив, что мужчина стряхнул пепел с сигареты на кресло и оно начало тлеть. Потерпевший возражал. В ходе ссоры злоумышленник начал избивать отца — нанес ему руками не менее 11 ударов по голове и телу, после чего ушел ночевать к родственнице. Утром 6 февраля он вместе с матерью пришел домой и обнаружил, что отец не подает признаков жизни», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что смерть потерпевшего наступила от тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота с переломами ребер и повреждением внутренних органов, осложнившейся острой кровопотерей.

Татьяна Махницкая добавила, что также мужчина признан виновным в краже денег у знакомого.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила представитель следственного управления.

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