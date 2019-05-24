В Пензе организована проверка по факту кражи с карты женщины почти 150 тыс. рублей
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Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту кражи почти 150 тыс. рублей с банковской карты жительницы Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«По словам женщины, на ее сотовый телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и рассказала о подозрительной операции. Для ее отмены незнакомка попросила назвать реквизиты карты и коды из SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве добавили, что после выполнения инструкций злоумышленницы владелица карты в личном кабинете обнаружила пять списаний на сумму более 147 тыс. рублей.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.