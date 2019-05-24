В Пензе пенсионерка за три недели перевела мошеннице 830 тыс. рублей Криминал

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка, лишившаяся более 830 тыс. рублей.

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«По словам женщины, на ее сотовый телефон со скрытого номера позвонила неизвестная, которая представилась Маргаритой Павловной. Она сказала, что собеседнице полагается денежная компенсация за ранее приобретенные лекарства в сумме 1 млн. 720 тыс. рублей. Однако для этого якобы необходимо было оплатить комиссию в 61 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после осуществления пенсионеркой банковского перевода злоумышленница заявила о поступлении на ее имя денежного сертификата, однако для его получения требовалось оплатить страховку в размере 134 тыс. рублей.

В полиции отметили, что в течение трех недель мошенница выманивала у женщины крупные суммы под различными предлогами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.