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В Пензе пенсионерка за три недели перевела мошеннице 830 тыс. рублей

11:30 | 24.05.2019 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка, лишившаяся более 830 тыс. рублей.

В Пензе пенсионерка за три недели перевела мошеннице 830 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, на ее сотовый телефон со скрытого номера позвонила неизвестная, которая представилась Маргаритой Павловной. Она сказала, что собеседнице полагается денежная компенсация за ранее приобретенные лекарства в сумме 1 млн. 720 тыс. рублей. Однако для этого якобы необходимо было оплатить комиссию в 61 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после осуществления пенсионеркой банковского перевода злоумышленница заявила о поступлении на ее имя денежного сертификата, однако для его получения требовалось оплатить страховку в размере 134 тыс. рублей.

В полиции отметили, что в течение трех недель мошенница выманивала у женщины крупные суммы под различными предлогами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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