Обнародованы некоторые подробности дела о попытке депутата поджечь человека Криминал

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на убийство, совершенного с особой жестокостью в Белинском районе Пензенской области, возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 17 апреля 2019 года обвиняемый 1963 года рождения, являющийся депутатом комитета местного самоуправления одного из сельсоветов Белинского района, встретил односельчанина. Испытывая к нему личную неприязнь, поскольку между ними на протяжении длительного времени происходили различные конфликты, мужчина решил его убить особо жестоким способом. Воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник облил его ноги соляркой и поджег», — сказала собеседница агентства.

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Она уточнила, что в результате мужчина 1965 года рождения получил термические ожоги, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время пострадавший находится в лечебном учреждении города Пензы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — отметила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления напомнила, что обвиняемый заключен под стражу.