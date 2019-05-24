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Обнародованы некоторые подробности дела о попытке депутата поджечь человека

12:51 | 24.05.2019 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на убийство, совершенного с особой жестокостью в Белинском районе Пензенской области, возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Татьяна Махницкая.

Обнародованы некоторые подробности дела о попытке депутата поджечь человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 17 апреля 2019 года обвиняемый 1963 года рождения, являющийся депутатом комитета местного самоуправления одного из сельсоветов Белинского района, встретил односельчанина. Испытывая к нему личную неприязнь, поскольку между ними на протяжении длительного времени происходили различные конфликты, мужчина решил его убить особо жестоким способом. Воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник облил его ноги соляркой и поджег», — сказала собеседница агентства.

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Она уточнила, что в результате мужчина 1965 года рождения получил термические ожоги, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время пострадавший находится в лечебном учреждении города Пензы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — отметила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления напомнила, что обвиняемый заключен под стражу.

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