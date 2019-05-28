EN
17:10:10 Вторник, 28 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Перед судом в Пензе предстанет водитель «Audi», сбивший женщину

16:22 | 28.05.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. 40-летний житель Пензы предстанет перед судом за ДТП, в результате которого женщина получила серьезные травмы.

Перед судом в Пензе предстанет водитель «Audi», сбивший женщину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый вечером 11 февраля 2019 года управлял автомобилем марки «Audi», находясь в состоянии наркотического опьянения. В районе дома №78 на улице Антонова в Пензе он не уступил дорогу переходившим ее по нерегулируемому пешеходному переходу людям и совершил наезд на 48-летнюю женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина ранее судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Пензенец вину в содеянном признал полностью, раскаялся. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Пензы», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе создадут рабочую группу для урегулирования ситуации на станции скорой помощи В Пензе 41 сельской семье вручены жилищные сертификаты
В Земетчино прокуратура потребовала дать жилье сироте по договору соцнайма В Пензе подведены итоги конкурса экологической фотографии
Пензенские спортсмены заняли второе место на первенстве России среди глухих При проверке справок о доходах в управлении образования Пензы выявлены неверные сведения
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама