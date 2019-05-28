Перед судом в Пензе предстанет водитель «Audi», сбивший женщину Криминал

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. 40-летний житель Пензы предстанет перед судом за ДТП, в результате которого женщина получила серьезные травмы.

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«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый вечером 11 февраля 2019 года управлял автомобилем марки «Audi», находясь в состоянии наркотического опьянения. В районе дома №78 на улице Антонова в Пензе он не уступил дорогу переходившим ее по нерегулируемому пешеходному переходу людям и совершил наезд на 48-летнюю женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина ранее судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Пензенец вину в содеянном признал полностью, раскаялся. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Пензы», — добавила собеседница агентства.