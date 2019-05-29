В Колышлейском районе возбуждено дело о покушении на убийство мужчины Криминал

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство 29-летнего жителя Колышлейского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В ходе предварительного расследования установлена причастность к совершению преступления 34-летнего мужчины и 22-летней женщины. Последняя, не желая возвращать своему знакомому долг в размере 300 тыс. рублей, предложила другому совершить его убийство. Обманным путем они заманили мужчину в Колтовское Колышлейского района, где избили и бросили в яму у заброшенного дома. Потерпевший очнулся, смог выбраться и был обнаружен местными жителями», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время по ходатайству следователя, поддержанного представителем прокуратуры района, злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Колышлейского района», — уточнила Светлана Артамонова.