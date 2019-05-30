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Житель Пензы проведет 7 лет в колонии за убийство супруги

08:26 | 30.05.2019 | Криминал

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Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. 37-летний житель Пензы приговорен судом к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство супруги. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензы проведет 7 лет в колонии за убийство супруги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствие и судом установлено, что вечером 26 февраля 2019 года мужчина 1982 года рождения находился вместе с супругой в квартире. Вдвоем они распивали спиртное. Через некоторое время между ними произошел конфликт: мужчина начал высказывать претензии потерпевшей по поводу употребления алкоголя. В ходе ссоры он ударил женщину ножом в грудь и выбросил его в окно. Решив, что ранение несерьезное, скорую медицинскую помощь они не вызывали. Женщина скончалась утром 27 февраля», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины 1979 года рождения наступила от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением сердца, повлекшего развитие острой кровопотери.

«Решение суда не вступило в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.

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