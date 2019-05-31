В Никольском районе злоумышленник разобрал стену сарая, чтобы украсть газовые баллоны Криминал

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Злоумышленник украл из сарая в селе Соколовка Никольского района Пензенской области два пустых газовых баллона, частично разобрав стену строения.

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«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 32-летней местной жительницы, привлекавшейся к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что женщина призналась в совершении преступления.

«Похищенное изъято. По факту кражи проводится проверка», — добавили в управлении.