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В Никольском районе злоумышленник разобрал стену сарая, чтобы украсть газовые баллоны

09:29 | 31.05.2019 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Злоумышленник украл из сарая в селе Соколовка Никольского района Пензенской области два пустых газовых баллона, частично разобрав стену строения.

В Никольском районе злоумышленник разобрал стену сарая, чтобы украсть газовые баллоны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 32-летней местной жительницы, привлекавшейся к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что женщина призналась в совершении преступления.

«Похищенное изъято. По факту кражи проводится проверка», — добавили в управлении.

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