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В Пензенской области более чем на 40% выросло число коррупционных преступлений

14:28 | 03.06.2019 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. 61 преступление коррупционной направленности зарегистрировано на территории Пензенской области в период с января по апрель 2019 года, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области более чем на 40% выросло число коррупционных преступлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в их числе 23 мошенничества с использованием служебного положения, 14 фактов дачи взятки и 15 — получения, шесть случаев коммерческого подкупа, два присвоения или растраты средств, одна фальсификация доказательств.

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Светлана Артамонова добавила, что из направленных в суд 43 дел по 40 вынесены обвинительные приговоры, производство по трем прекращено с назначением судебных штрафов.

«Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил более 3,7 млн. рублей, 2018-м — 466 тыс. рублей. Из этой суммы добровольно возмещено более 3,5 млн. рублей. Изъято имущества и денежных средств более чем на 1,5 млн. рублей, стоимость имущества, на которое наложен арест, достигает почти 29,4 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что предупреждение, выявление и пресечение преступлений коррупционной направленности остаются одними из приоритетных направлений надзорной деятельности и находятся на постоянном контроле прокуратуры Пензенской области.

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