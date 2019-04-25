Белозерцев высказался об уголовных делах против Серебрякова и Антипова Политика

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев привел в качестве ярких примеров коррупции уголовные дела, фигурантами которых стали экс-главврач онкодиспансера Виталий Серебряков и бывший заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона – начальник управления транспортного обслуживания ведомства Алексей Антипов.

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Руководитель области начал говорить о них после того, как прервал выступление замглавы Минпрома Михаила Антонова на заседании комиссии по противодействию коррупции, состоявшегося в облправительстве в четверг, 25 апреля. Иван Белозерцев посчитал, что в докладе чиновника не раскрыта тема борьбы с этим негативным социальным явлением.

«Расскажите, как начальник управления транспорта в прошлом году брал по 30–40 тыс. [рублей] для того, чтобы оказывать помощь, чтобы выигрывал конкретный предприниматель [в конкурсе] на оказание перевозок. То должностное лицо, которое должно само организовывать работу по профилактике коррупционных проявлений, оно само возглавило это направление деятельности», — сказал глава региона.

По его словам, в ближайшее время будет назначен новый начальник управления транспортного обслуживания Минпрома «из бывших правоохранителей», но фамилию не назвал.

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Иван Белозерцев также предложил заместителю министра здравоохранения Пензенской области Виталию Пивоварчуку рассказать, как ныне уже бывший главный врач онкодиспансера Виталий Серебряков «участвовал в продвижении отдельной компании при закупке лекарственных препаратов».

«Главный врач! И я думаю, не один год он это делал, он же наверняка... Ну разберется следствие», — добавил глава региона.

Иван Белозерцев предположил, что с должностными лицами, которые могут совершить коррупционное преступление, должным образом не работают.

«Никто [их] каждую неделю не собирает, подводя итоги, и не говорит им: «Але! Сядешь! Сядешь! Сядешь! У тебя такая должность: к тебе обязательно идут представители разных компаний и говорят: «Слушай, ты только дай нам победить, а мы тебе денежку принесем», но ты имей в виду, что ты сядешь». Те должностные лица, которые работают в этом направлении, находятся под пристальным вниманием», — пояснил губернатор.