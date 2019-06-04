В Пензе заключенный признан виновным в мошенничестве Криминал

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Вступил в силу приговор 27-летнему мужчине, отбывающему наказание за разбойное нападение в одной из исправительных колоний в Ульяновской области, за мошенничество, жертвами которого стали сотрудники пензенских торговых центров.

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«По делу установлено, что с июня по июль 2018 года злоумышленник в интернете находил контактные телефоны различных торгово-развлекательных комплексов Пензы, связывался с их сотрудниками, представлялся работником налоговой службы или сотрудником МЧС и сообщал о приезде в их организации комиссии из Москвы, которой необходимо приобрести подарки. Введенные в заблуждение коммерсанты через банковские терминалы перечисляли мошеннику денежные средства на баланс указанного им абонентского номера. С помощью четырех фактов обмана осужденный похитил почти 360 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что мужчина приговорен судом к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор суда первой инстанции был обжалован осужденным в связи с чрезмерной суровостью назначенного наказания. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — пояснила собеседница агентства.