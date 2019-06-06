Зареченский хирург предстанет перед судом за смерть пациента Криминал

Заречный, 6 июня 2019. PenzaNews. 38-летний хирург медико-санитарной части №59 федерального медико-биологического агентства в Заречном Пензенской области предстанет перед судом за причинение смерти 65-летнему пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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«По версии следствия, врач, действуя неосторожно, проявляя преступную небрежность, в нарушение требований федерального законодательства, клятвы врача, а также подзаконных нормативных актов, неверно выбрал тактику проведения операции на двенадцатиперстной кишке, а в последующем своевременно не инициировал повторное проведение операции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в результате прогрессирующего перитонита, развития полиорганной недостаточности, отека легких и головного мозга больной 20 ноября 2016 года скончался в медицинском учреждении.

«Были проведены несколько сложных и длительных комиссионных судебно-медицинских экспертиз. Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Зареченский городской суд Пензенской области», — добавила она.