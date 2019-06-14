Стали известны новые подробности конфликта в Чемодановке Криминал

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Около десяти коренных жителей Чемодановки Пензенской области в присутствии других сельчан стали участниками конфликта, произошедшего между соседями из-за разногласий на бытовой почве в минувший четверг, 13 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, во время драки в ход пошли кулаки и камни, в результате чего пострадали пять человек.

«Двое госпитализированы, один из них — с тяжкими телесными повреждениями», — уточнила собеседница агентства.

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По факту конфликта в Чемодановке возбуждены уголовные дела по двум статьям УК

Светлана Артамонова добавила, что также повреждено пять машин, которые были припаркованы вблизи жилых домов.

Представитель прокуратуры напомнила, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ — п. «з» ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 213 «Хулиганство».

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сказала она.

Светлана Артамонова не подтвердила, но и не опровергла появившуюся в социальных сетях информацию об участии в конфликте представителей цыганской национальности и русских, повторно акцентировав внимание на том, что инцидент произошел на бытовой почве.