В Пензе с банковских карт пенсионерки похищено около 90 тыс. рублей Криминал

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту хищения более 88 тыс. рублей с банковских карт пенсионерки.

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«По словам женщины, на ее сотовый телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Девушка предупредила, что по счетам банковских карт пенсионерки проводятся подозрительные операции, для отмены которых необходимо назвать реквизиты и коды из SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что женщина передала запрашиваемые сведения злоумышленнице, после чего обнаружила списание крупной суммы.

В настоящее время принимаются меры по выяснению обстоятельств произошедшего.