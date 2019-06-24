В Пензенской области завели уголовное дело на 72-летнего рыбака Криминал

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. 72-летний житель села Дуровка Тамалинского района Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе доследственной проверки установлено, что 30 мая в нерестовый период мужчина на берегу местного пруда ловил рыбу сетями.

«Тем самым он причинил ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 19 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что рыбака заметил арендатор пруда, который вызвал полицию.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Тамалинского района. Ч. 1 ст. 256 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.