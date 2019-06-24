После падения подростка с карниза усадьбы Воейкова возбуждено дело о халатности Криминал

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность», возбуждено по факту травмирования подростка 2006 года рождения на территории усадьбы Владимира Воейкова в городе Каменке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 20 июня компания подростков пришла на территорию усадьбы Владимира Воейкова, находящейся в собственности муниципального образования. В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города Каменки своих обязанностей вследствие небрежного отношения к ним несовершеннолетний 2006 года рождения путем свободного доступа прошел на второй этаж одного из строений архитектурного ансамбля усадьбы, где через оконный проем забрался на внешний карниз и упал с него. Несовершеннолетний получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что юноша по-прежнему находится в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

В настоящее время следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за случившееся.