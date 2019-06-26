Житель Пензенской области проведет в колонии три года за поджог сарая из ревности Криминал

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Житель Пачелмского района Пензенской области Иван Кабанов проведет три года в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что в ночное время 30 октября 2018 года злоумышленник, приревновав свою сожительницу, поджег сарай жителя Пачелмы, причинив ему в итоге ущерб на сумму более 14 тыс. рублей.

«В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся», — отметила собеседница агентства, добавив, что ранее он получил условный срок за аналогичное преступление.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнила представитель прокуратуры.