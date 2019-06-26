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Похищенный в Челябинске ребенок найден в Пензенской области

15:37 | 26.06.2019 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. 4-летний мальчик, который, по данным правоохранительных органов, был похищен отцом в Челябинске 9 июня, обнаружен в Пензенской области.

Похищенный в Челябинске ребенок найден в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От коллег из Челябинской области была получена информация о том, что в 2015 году мужчина сменил свою фамилию, имя и отчество и начал придерживаться старообрядческого образа жизни, проживал в различных общинах с людьми, разделяющими его взгляды. За это время он стал сожительствовать с женщиной, имевшей сына в возрасте 5 лет. Была также получена информация, что семья уехала из Челябинска в неизвестном направлении», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области в среду, 26 июня.

В ведомстве добавили, что в начале месяца в малочисленном селе Светлореченька Нижнеломовского района в одном из частных домов поселилась семья, по приметам похожая на разыскиваемую.

«В данный населенный пункт выехали сотрудники полиции Пензенской области и Челябинска, спецподразделений Росгвардии и Следственного комитета. Первоначальные оперативно-разыскные мероприятия проводились с большой осторожностью, так как от жителей села была получена информация о неоднозначном поведении данной семьи и их образе жизни», — отметили в УМВД.

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В полиции пояснили, что стражи порядка прочесывали леса, проверяли заброшенные дома и постройки в этом и соседних селах.

«Сотрудники пензенского СОБРа Росгвардии проводили поисковые мероприятия на местности в радиусе 6 км с использование беспилотных летательных аппаратов. Офицеры спецназа осматривали дворы на предмет возможного нахождения ребенка и подозреваемого лица», — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что операция продолжалась даже ночью.

«Ребенок был найден в высокой траве вместе с женщиной. Отца мальчика с ними не было. Поиски продолжились», — отметили в управлении МВД.

В полиции уточнили, что утром 18 июня подозреваемый был замечен около села Прянзерки, в результате его задержали.

По факту похищения малолетнего ребенка в Челябинске возбуждено уголовное дело, подозреваемый доставлен из Пензенской области в этот город.

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