По факту незаконной рубки деревьев в Камешкирском районе возбуждено дело Криминал

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки деревьев в 2,5 км к северо-западу от села Мамадыш Камешкирского района Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по предварительным данным, преступление было совершено в период с 1 мая по 13 июня на территории Камешкирско-Лопатинского лесничества, где была срублена 21 сосна.

«Государственному лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму около 532 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что личность предполагаемого злоумышленника установлена — им оказался 49-летний житель района.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.