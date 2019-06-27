Вступил в силу приговор Екатерине и Елене Синяковым по делу об обмане клиентов «Бискай Тур» Криминал

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Приговор по делу о мошенничестве в отношении клиентов пензенского туристического агентства «Бискай Тур», в соответствии с которым Екатерина Синякова проведет 2,5 года в исправительной колонии общего режима, а ее мать Елена Синякова получила условный срок, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что 25-летняя Екатерина Синякова с 2015 года осуществляла предпринимательскую деятельность по оказанию туристических услуг в агентстве под названием «Бискай Тур», располагавшемся на улице Володарского в Пензе. С 20 марта по 7 сентября 2017 года злоумышленница, не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, с целью обращения денежных средств потерпевших в свою пользу заключила с гражданами 62 договора о реализации турпутевок, две из которых — по предварительному сговору со своей 54-летней матерью Еленой Синяковой», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после получения денег родственницы дезинформировали клиентов относительно подтверждения бронирования, выдавали им фиктивные ваучеры и проездные билеты, а при вскрытии обмана избегали общения с туристами, некоторые из которых оказались брошенными в зарубежных аэропортах и отелях.

«За указанный период Екатерина Синякова похитила путем обмана денежные средства, принадлежавшие клиентам «Бискай Тур», в размере около 5 млн. рублей, из которых 140 тыс. рублей — совместно с Еленой Синяковой», — уточнила Светлана Артамонова.

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Представитель прокуратуры пояснила, что некоторые потерпевшие реализовали свое право на взыскание уплаченных денег в порядке гражданского судопроизводства, остальные иски удовлетворены приговором.

Она отметила, что приговором Железнодорожного районного суда Пензы от 22 апреля 2019 года Екатерина Синякова была признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении 60 потерпевших.

«Кроме того, она и ее мать Елена Синякова признаны виновными в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба в отношении двоих потерпевших», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова сообщила, что осужденные подали на приговор апелляционные жалобы, в которых оспаривались выводы суда об их виновности и выражалось несогласие со строгостью назначенного Екатерине Синяковой наказания.

«В соответствии с позицией прокурора, судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда жалобы осужденных оставлены без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменения», — резюмировала представитель надзорного ведомства.