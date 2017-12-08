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Суд Пензы удовлетворил иск о прекращении деятельности «Бискай тура» из-за обмана клиентов

17:27 | 08.12.2017 | Общество

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Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя Екатерины Синяковой в связи с многочисленными нарушениями прав клиентов фирмы «Бискай тур».

Суд Пензы удовлетворил иск о прекращении деятельности «Бискай тура» из-за обмана клиентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, имели место факты обмана туристов, в том числе указания в договорах о реализации турпродукта ложной информации.

«Деньги, уплаченные потребителями, турагентством не перечислялись по назначению. Это привело к тому, что туристы остались в чужой стране без крыши над головой и обратных билетов. Планируемые и оплаченные поездки не состоялись, а летний отдых был испорчен», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что при рассмотрении дела в суд были представлены данные более чем о 60 пострадавших гражданах.

«Управление рассматривает такую меру, как обращение в суд с иском о прекращении деятельности предпринимателя, исключительной, крайне редко применяемой, но в данном случае — необходимой и адекватной для прекращения систематических нарушений прав потребителей», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что постановление, которое было вынесено заочно, пока не вступило в законную силу.
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