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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении водителя внедорожника «Toyota Land Cruiser»

09:36 | 29.06.2019 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1983 года рождения, управлявшего автомобилем «Toyota Land Cruiser».

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении водителя внедорожника «Toyota Land Cruiser». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, внедорожник под управлением мужчины был остановлен около одного из домов на проспекте Строителей.

«Гражданин предъявил полицейским подложное водительское удостоверение на имя другого человека», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, согласно результатам исследования, бланк удостоверения был изготовлен не акционерным обществом «Госзнак».

Обстоятельства совершенного преступления выясняются.

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