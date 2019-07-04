EN
10:24:32 Четверг, 4 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Директор сердобского МУПа предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве

08:57 | 04.07.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении директора одного из муниципальных унитарных предприятий Сердобского района Пензенской области, который обвиняется в совершении четырех эпизодов получения взятки за незаконные действия, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Директор сердобского МУПа предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, директор одного из муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Сердобского района за денежное вознаграждение неоднократно изготавливал и выдавал справки 2-НДФЛ, содержащие заведомо ложные сведения о размере заработной платы, а также вносил фиктивные записи в трудовые книжки нескольких лиц о том, что последние якобы осуществляли трудовую деятельность в МУПе», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что, согласно материалам дела, в марте и начале апреля 2019 года руководитель учреждения получил взятки на сумму почти 60 тыс. рублей от четырех человек.

«10 апреля злоумышленник получил взятку в размере 160 тыс. рублей за внесение фиктивных сведений в трудовые книжки и справки 2-НДФЛ еще десяти лиц. Непосредственно после передачи денег противоправные действия руководителя предприятия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что директор предприятия был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал», — отметила она.

Загрузка...
Читайте также
В Заречном ветераны создадут информационный центр и проведут соревнования Еще двое пензенских выпускников получили высший балл по итогам ЕГЭ
Офтальмологи детской больницы в Кузнецке получили бесконтактный тонометр В Пензенской области определят лучшего стеклодува
Знакомство в интернете закончилось для жителя Пензенской области ограничением свободы Пенза получит около 8 млн. рублей на поддержку деятельности ТЮЗа
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама