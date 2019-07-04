Директор сердобского МУПа предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве Криминал

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении директора одного из муниципальных унитарных предприятий Сердобского района Пензенской области, который обвиняется в совершении четырех эпизодов получения взятки за незаконные действия, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«По данным следствия, директор одного из муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Сердобского района за денежное вознаграждение неоднократно изготавливал и выдавал справки 2-НДФЛ, содержащие заведомо ложные сведения о размере заработной платы, а также вносил фиктивные записи в трудовые книжки нескольких лиц о том, что последние якобы осуществляли трудовую деятельность в МУПе», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что, согласно материалам дела, в марте и начале апреля 2019 года руководитель учреждения получил взятки на сумму почти 60 тыс. рублей от четырех человек.

«10 апреля злоумышленник получил взятку в размере 160 тыс. рублей за внесение фиктивных сведений в трудовые книжки и справки 2-НДФЛ еще десяти лиц. Непосредственно после передачи денег противоправные действия руководителя предприятия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что директор предприятия был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал», — отметила она.