Экс-чиновник пензенского правительства задержан по делу о хищении 33 млн. рублей Криминал

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Бывший начальник управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области и экс-директор ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» («МФЦ») задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, с января 2012 года по декабрь 2018-го начальник управления госслужбы и кадров правительства региона и бывший директор государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили более 33 млн. рублей, предназначенных для реализации целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», — пояснила собеседница агентства.

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Она уточнила, что, согласно материалам дела, хищение было совершено путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ и оказание услуг для «МФЦ».

Татьяна Махницкая отметила, что дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии с региональным управлением ФСБ России.

«Обоим задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказала она.

Представитель следственного управления добавила, что в настоящее время устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к хищению денежных средств.