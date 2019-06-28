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Бывший пензенский вице-губернатор Валерий Савин оправдан по делу о мошенничестве

16:07 | 28.06.2019 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин оправдан по уголовному делу, возбужденному в конце 2017 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из зала Ленинского районного суда Пензы.

Бывший пензенский вице-губернатор Валерий Савин оправдан по делу о мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оглашая приговор, судья Наталья Марчук пояснила, что в действиях Валерия Савина отсутствует состав преступления.

«Савина Валерия Александровича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, оправдать [...] в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ, признать за Савиным право на реабилитацию», — сказала она.

Судья добавила, что Валерий Савин имеет право на возмещение имущественного и морального вреда, а также на восстановление в иных правах.

«Меру пресечения Савину в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить», — огласила Наталья Марчук.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток.

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