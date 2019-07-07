Жительница Кузнецка перевела мошеннику почти 500 тыс. рублей Криминал

Кузнецк, 7 июля 2019. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области перевела мошеннику почти 500 тыс. рублей, попавшись на уловку при продаже транспортного средства.

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«В интернете она разместила объявление о продаже мотоцикла «Урал». Вскоре ей позвонил мужчина, с которым они договорились о сделке. Для зачисления денег в счет предоплаты покупатель попросил предоставить номер банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что спустя некоторое время мужчина снова позвонил, проинформировав о переводе по ошибке на ее счет 459 тыс. рублей и попросив вернуть эти средства.

«Женщина под диктовку лже-покупателя перевела 445 тыс. рублей на определенный счет, а затем более 34 тыс. рублей — на абонентский номер. По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.