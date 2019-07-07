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Жительница Кузнецка перевела мошеннику почти 500 тыс. рублей

10:12 | 07.07.2019 | Криминал

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Кузнецк, 7 июля 2019. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области перевела мошеннику почти 500 тыс. рублей, попавшись на уловку при продаже транспортного средства.

Жительница Кузнецка перевела мошеннику почти 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В интернете она разместила объявление о продаже мотоцикла «Урал». Вскоре ей позвонил мужчина, с которым они договорились о сделке. Для зачисления денег в счет предоплаты покупатель попросил предоставить номер банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что спустя некоторое время мужчина снова позвонил, проинформировав о переводе по ошибке на ее счет 459 тыс. рублей и попросив вернуть эти средства.

«Женщина под диктовку лже-покупателя перевела 445 тыс. рублей на определенный счет, а затем более 34 тыс. рублей — на абонентский номер. По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

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