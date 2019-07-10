Житель Пензы лишился более 150 тыс. рублей при попытке обменять бонусы на рубли Криминал

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1956 года рождения лишился более 150 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

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«Мужчина рассказал, что ему позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она сказала, что на его карте скопились бонусы, которые можно перевести в рубли. Для этих целей «сотрудница» попросила гражданина оформить кредитную карту в одном из банков, что он и сделал. Затем мужчине снова позвонили и попросили продиктовать реквизиты двух банковских карт. Он предоставил эти данные», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого деньги в сумме 151 тыс. рублей сначала были переведены на кредитную карту, а затем — похищены.

По факту мошенничества проводится проверка.