В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества почти на 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, в результате которого 40-летний житель Пензы лишился 96 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На мобильный телефон мужчины позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что с карты собеседника производится подозрительная операция, для предотвращения которой необходимо перечислить деньги на счет, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что только после перечисления денег пензенец заподозрил обман.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.