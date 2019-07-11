EN
15:03:15 Четверг, 11 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества почти на 100 тыс. рублей

11:27 | 11.07.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, в результате которого 40-летний житель Пензы лишился 96 тыс. рублей.

В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества почти на 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На мобильный телефон мужчины позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что с карты собеседника производится подозрительная операция, для предотвращения которой необходимо перечислить деньги на счет, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что только после перечисления денег пензенец заподозрил обман.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.

Загрузка...
Читайте также
Оштрафованы руководители двух УК Пензы, незаконно взимавших плату за вывоз мусора Пропавший житель Заречного найден убитым
В усадьбе Голицыных организуют праздник «Зубриловские жемчужины» В Пензенской области зафиксирован рост производства скота и птицы на убой
В Кузнецке собрали около 700 снимков фронтовиков для панно к 75-летию Победы Иван Белозерцев в Пензе провел встречу с Вячеславом Тимченко
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама