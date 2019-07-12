Жительница Колышлейского района лишилась 80 тыс. рублей, поверив в ошибку «покупателя» Криминал

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. 35-летняя жительница Колышлейского района Пензенской области перевела 80 тыс. рублей мошеннику, который солгал, что по ошибке перечислил ей всю зарплату. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«На сайте Avito.ru она разместила объявление о продаже дома. Через два дня на ее телефон позвонил неизвестный. Он сказал, что желает приобрести строение и готов внести предоплату в сумме 50 тыс. рублей. Под этим предлогом он попросил продиктовать номер банковской карты. После того как женщина предоставила запрашиваемые сведения, незнакомец перезвонил, сказал, что операция не проходит, и попросил продиктовать последние четыре цифры номера второй банковской карты», — пояснили в управлении.

В ведомстве отметили, что вскоре мужчина позвонил вновь, сообщил об ошибочном перечислении на ее счет своей зарплаты и попросил вернуть средства.

«Следуя его инструкциям, гражданка перевела 80 тыс. рублей на счет абонентского номера мобильной связи, указанный незнакомцем. По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнила собеседница агентства.