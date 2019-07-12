EN
12:10:32 Пятница, 12 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Колышлейского района лишилась 80 тыс. рублей, поверив в ошибку «покупателя»

10:56 | 12.07.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. 35-летняя жительница Колышлейского района Пензенской области перевела 80 тыс. рублей мошеннику, который солгал, что по ошибке перечислил ей всю зарплату. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Жительница Колышлейского района лишилась 80 тыс. рублей, поверив в ошибку «покупателя». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сайте Avito.ru она разместила объявление о продаже дома. Через два дня на ее телефон позвонил неизвестный. Он сказал, что желает приобрести строение и готов внести предоплату в сумме 50 тыс. рублей. Под этим предлогом он попросил продиктовать номер банковской карты. После того как женщина предоставила запрашиваемые сведения, незнакомец перезвонил, сказал, что операция не проходит, и попросил продиктовать последние четыре цифры номера второй банковской карты», — пояснили в управлении.

В ведомстве отметили, что вскоре мужчина позвонил вновь, сообщил об ошибочном перечислении на ее счет своей зарплаты и попросил вернуть средства.

«Следуя его инструкциям, гражданка перевела 80 тыс. рублей на счет абонентского номера мобильной связи, указанный незнакомцем. По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Главврач пензенского кардиоцентра рассказал, как перенес операцию ребенок из Тамбова В ДТП на подъезде к Усть-Узе пострадал мужчина
В Пензенской области от укусов клещей пострадали почти 1,4 тыс. человек Житель Пензы погасил 272 тыс. рублей долга, чтобы сохранить машину
На остановке у горбольницы №6 в Пензе предусмотрят дополнительные места для ожидания Волонтеры подключились к поискам мужчины, пропавшего в Рамзае
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама