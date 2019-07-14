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Проверка организована по факту хищения денег с банковских карт жительницы Пензы

09:17 | 14.07.2019 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка из Пензы, лишившаяся денег при попытке сохранить свои сбережения.

Проверка организована по факту хищения денег с банковских карт жительницы Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам женщины, на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником страховой компании. Она сказала, что кто-то пытается снять деньги со счета банковской карты собеседницы. Незнакомка пояснила, что женщине перезвонит другой сотрудник страховой компании. Через минуту он связался с пенсионеркой и заявил, что для обеспечения сохранности денег необходимо пройти к ближайшему банкомату, снять все сбережения и перечислить на счет электронного кошелька, на котором они будут находиться до выпуска новой карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого женщина сняла с двух карт 75 тыс. рублей и перевела их по реквизитам, которые указал злоумышленник, а затем его телефон оказался отключен.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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