Жительница Нижнего Ломова перевела деньги мошенникам ради получения 10 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Жительница Нижнего Ломова Пензенской области перевела в общей сложности 641 тыс. рублей мошенникам, пообещавшим ей выплату компенсации за лекарства в сумме 10 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве отметили, что на мобильный телефон 61-летней женщины позвонил мужчина, представившийся следователем по особо важным делам Следственного комитета России из Москвы.

«Он сказал, что за ранее приобретенные лекарственные средства собеседнице положена компенсация в 10 млн. рублей. Следуя инструкциям неизвестного, пенсионерка перечислила на электронный кошелек 5 тыс. рублей. Два дня спустя жительнице Нижнего Ломова позвонила женщина, которая представилась адвокатом и предложила услуги по ускорению процесса получения компенсации. В счет оплаты ее услуг заявительница перевела на электронный кошелек 186 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что затем ей на протяжении месяца звонили другие неизвестные лица, которые просили перечислить деньги за разблокировку счета мошенников и оформление различных документов.

«По факту мошенничества проводится проверка», — добавили в УМВД.