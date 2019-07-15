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Вынесен приговор жителю Пензы, который сбил женщину на улице 8 Марта

12:24 | 15.07.2019 | Криминал

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Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. 52-летний житель Пензы, признанный виновным в нарушении ПДД, повлекшем травму пешехода, приговорен к наказанию в виде ограничения свободы на 1,5 года с компенсацией морального вреда в пользу пострадавшей женщины в сумме 350 тыс. рублей.

Вынесен приговор жителю Пензы, который сбил женщину на улице 8 Марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что утром 13 ноября 2018 мужчина управлял автомобилем «Аudi Q5» и следовал по улице 8 Марта в направлении улицы Бекешской. В нарушение требований правил дорожного движения он не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность, [...] в результате чего наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу около дома №36 на улице Карпинского 35-летнюю женщину. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина предпринял меры к оказанию медицинской помощи потерпевшей и добровольно частично возместил ей моральный вред.

«Приговор не вступил в законную силу. Потерпевшая обжаловала его в апелляционном порядке», — добавила собеседница агентства.

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