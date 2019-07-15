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Жительница Краснодарского края подозревается в мошенничестве с продажей шубы в Пензе

13:22 | 15.07.2019 | Криминал

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Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жительницы Краснодарского края 1993 года рождения к мошенничеству при продаже шубы в Пензе.

Жительница Краснодарского края подозревается в мошенничестве с продажей шубы в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В одной из социальных сетей жительница Пензы обнаружила объявление о продаже меховой шубы с большой скидкой. Она заинтересовалась предложением и заказала товар, после чего перечислила по указанным реквизитам 11 тыс. рублей. На следующий день гражданка связалась с продавцом. Ей сообщили, что шуба уже отправлена, и товар должны доставить в десятидневный срок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по истечении указанного времени женщина заказ не получила.

«Попытавшись связаться с продавцом, она обнаружила, что ее внесли в черный список и ее доступ на страницу с объявлениями заблокирован, а переписка удалена. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления жительницы Краснодарского края. Она призналась в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.

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