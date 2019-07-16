Житель Пензы проведет 8,5 лет в колонии за убийство знакомого Криминал

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Житель Пензы 1986 года рождения, признанный судом виновным в убийстве знакомого, приговорен к наказанию в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 29 сентября 2018 года житель Пензы со своим знакомым распивал спиртное в квартире на проспекте Победы. В процессе общения между ними возник конфликт. Злоумышленник в ходе допроса показал, что именно гость начал вести себя агрессивно, предположив, что подобное поведение было вызвано употреблением алкоголя. После того как потерпевший схватил нож, хозяин квартиры начал его избивать, нанеся не менее восьми ударов руками и ногами по голове, руке и ноге, а затем еще не менее пяти раз вонзил нож в грудь, живот и ногу потерпевшего», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, после причинения телесных повреждений злоумышленник попросил гостя покинуть его квартиру и, закрыв за ним дверь, лег спать.

«Его знакомый скончался на лестничной площадке от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, осложнившегося массивной кровопотерей. Злоумышленник был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что приговор не вступил в законную силу.