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В Белинском бригадира будут судить за тяжелую травму работника

13:21 | 16.07.2019 | Криминал

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Белинский, 16 июля 2019. PenzaNews. 53-летний бригадир, обвиняемый в нарушении требований охраны труда, повлекшем в 2016 году причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью работника, предстанет перед судом в городе Белинском Пензенской области.

В Белинском бригадира будут судить за тяжелую травму работника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в том, что, являясь бригадиром ЗАО «Башмаковский хлеб», ответственным за охрану труда, [...] при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в ночь на 2 июля 2016 года около села Ширяево Белинского района не обеспечил надлежащую организацию рабочих мест и безопасные условия труда работников во время заправки прицепного опрыскивателя водой и химикатами», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, бригадир допустил 61-летнего водителя к выполнению работ без сигнального жилета и без прохождения предрейсового медицинского освидетельствования, а также его нахождение в опасной зоне по отношению к используемой технике.

«Это привело к созданию ситуации, в результате которой работник был прижат к закрепленному за ним рабочему автомобилю опрыскивателем, подцепленным к трактору, и получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Белинский районный суд.

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