Алексей Антипов приговорен к 2,5 годам колонии за мошенничество и взятку Криминал

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Бывший заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексей Антипов приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за мошенничество и получение взятки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что также экс-чиновник лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на один год.

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года заместитель министра, действуя из корыстных побуждений, сообщил индивидуальному предпринимателю, занимающемуся межмуниципальными пассажирскими перевозками, заведомо ложную информацию о том, что он в силу занимаемой должности может способствовать снижению числа проверок, проводимых сотрудниками Ространснадзора, а в случае выявления нарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ, может заменить наказание в виде штрафа на предупреждение либо обеспечить уменьшение его размера путем дачи соответствующих указаний сотрудникам контролирующего органа», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что чиновник, в действительности не обладавший такими полномочиями, предложил предпринимателю систематически передавать ему деньги, в результате за период с октября 2017 года по сентябрь 2018-го сумма достигла 346 тыс. рублей.

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«В октябре 2018 года заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей за незаконные действия — внесение изменений в заявки, поданные в рамках конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок, и замену заявок, что привело к признанию определенного бизнесмена победителем», — отметила представитель управления.

Она напомнила, что расследование уголовного дела осуществлялось при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, при этом экс-чиновник находился под домашним арестом.

Приговор, вынесенный Ленинским районным судом Пензы, пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.