Сергей Буйлов стал замглавы пензенского Минпрома Политика

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Сергей Буйлов, который с 2010 по 2014 годы возглавлял управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области, а с февраля 2016 года занимал должность генерального директора ОАО «Пензенское объединение автовокзалов», назначен заместителем министра – начальником управления транспортного обслуживания министерства промышленности, транспорта и инновационной политики региона.

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Губернатор Иван Белозерцев представил его в этой должности в ходе оперативного совещания в областном правительстве утром в понедельник, 27 мая.

«Я думаю, что все его знают», — отметил глава региона.

Обращаясь к Сергею Буйлову, Иван Белозерцев нацелил его на плодотворную деятельность.

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«Надеюсь на то, что Ваша работа будет эффективной и профессиональной в интересах жителей Пензенской области», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность заместителя министра – начальника управления транспортного обслуживания министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области стала вакантной после того, как ее освободил Алексей Антипов, в отношении которого осенью 2018 года было возбуждено уголовное дело.

В мае 2019 года пресс-служба следственного управления СКР по региону проинформировала о том, что расследование завершено. Алексей Антипов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».