В Пензе завершено расследование дела о сбыте нелегальных сигарет в особо крупном размере Криминал

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Предварительное расследование уголовного дела по факту использования заведомо поддельных специальных акцизных марок для табачных изделий и сбыта контрафактной продукции, совершенного организованной группой лиц в особо крупном размере, завершено в Пензе.

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«По версии следствия, участники организованной группы, в состав которой входили семь человек, осуществляли противоправную деятельность в период с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года. Злоумышленники реализовывали на территории Пензенской области табачную продукцию, маркированную поддельными специальными марками, а также без них. Официально они занимались производством упаковочных материалов и их реализацией, а также торговлей сигаретами, находящимися в легальном обороте», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в состав группы входили лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и навыками продажи табачной продукции, они занимались поиском мест для сбыта нелегального товара, а также последующей его реализацией как в розницу, так и оптом.

«Склады с контрафактной табачной продукцией располагались на территории Пензы, а также Каменского, Сердобского и Кузнецкого районов. Розничная продажа осуществлялась на городских рынках через подконтрольных лиц. Для конспирации злоумышленники обозначали контрафактные сигареты в документах как конфеты», — добавили в управлении.

В пресс-службе отметили, что в ходе предварительного следствия проведено свыше 50 обысков, изъято 600 тыс. пачек с табачными изделиями, маркированными поддельными специальными марками.

«По данной продукции с участием экспертов-криминалистов проведено 86 комплексных технико-криминалистических судебных экспертиз. В рамках проведенных обысков у фигурантов изъяли деньги в сумме более 8 млн. рублей и 10 грузовых автомобилей, на которых перевозилась продукция. Расследование уголовного дела продолжалось почти 2 года. Объем материалов, собранных следователями, составляет около 100 томов», — пояснили в УМВД.

В управлении уточнили, что фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» и 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование», им грозит до 12 лет лишения свободы.