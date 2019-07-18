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Жителя Пензы будут судить за применение насилия к полицейскому и пьяную езду

16:50 | 18.07.2019 | Криминал

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Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. 32-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в управлении автомобилем в состоянии опьянения и применении насилия по отношению к сотруднику полиции.

Жителя Пензы будут судить за применение насилия к полицейскому и пьяную езду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в 2017 году мужчина был лишен права управления транспортными средствами за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«По версии следствия, ночью 7 мая 2019 года он в нетрезвом виде управлял автомашиной. Около одного из домов на улице Терновского водитель был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы. Сотрудник полиции предложил ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что тот ответил отказом. При помещении правонарушителя в полицейский автомобиль злоумышленник применил к инспектору ДПС насилие», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что, согласно материалам дела, мужчина ударил стража порядка ногой в грудь и плечо, причинив ему ушибы.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал», — уточнила представитель следственного управления.

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