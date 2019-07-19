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В Каменке вынесен приговор по делу о покушении на кражу дизтоплива из нефтепродуктопровода

16:43 | 19.07.2019 | Криминал

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Каменка, 19 июля 2019. PenzaNews. Каменский городской суд Пензенской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих жителей села Кобылкино, которые пытались похитить дизельное топливо из магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Западное направление» АО «Транснефть – Дружба».

В Каменке вынесен приговор по делу о покушении на кражу дизтоплива из нефтепродуктопровода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их незаконные действия были пресечены в феврале 2019 года в ходе специальных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Пензенской области совместно с работниками управления безопасности АО «Транснефть – Дружба».

По делу установлено, что злоумышленники намеревались похитить топливо через несанкционированную врезку, однако были замечены бортовым оператором предприятия при вертолетном облете линейной части трубопровода. Специалисты управления безопасности оперативно выехали на место и задержали подозреваемых с поличным.

В их автомобиле были обнаружены емкости с запахом нефтепродукта, шланг высокого давления, набор инструментов, а в ходе обысков на территории домовладения одного из мужчин — четыре резинотканевые емкости объемом по 50 кубометров.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», обоим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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