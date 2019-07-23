В Спасском районе вынесен приговор мужчине, ударившему мать ножом 19 раз Криминал

Спасск, 23 июля 2019. PenzaNews. 29-летний житель села Липлейка Спасского района Пензенской области приговорен к 3 годам и 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью матери.

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«Установлено, что судимый в 2018 году за угрозу убийством матери мужчина днем 24 апреля 2019 года в состоянии алкогольного опьянения в ее домовладении на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес женщине кухонным ножом не менее 19 ударов по различным частям тела — голове, шее, груди, рукам, ногам, причинив тяжкий вред здоровью. После того как злоумышленник ушел из дома, 62-летняя женщина смогла выйти на улицу и позвать на помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, свою вину мужчина признал полностью и пояснил, что был сильно обижен на мать за ее желание отправить его на продолжение стационарного лечения во фтизиатрический стационар в Пензу, откуда несколькими днями ранее он самовольно уехал.

«Он вспомнил и старые обиды на мать, которая не дала ему согласие на совместное проживание с любимой женщиной, а в детстве отдавала его на временное воспитание в детдом и редко приезжала навещать. Поэтому, увидев, что она собирает его вещи для больницы, он взял с кухонного стола нож, вышел в террасу домовладения и после того как мать зашла с улицы в дом, накинулся на нее и стал наносить удары. Затем мужчина выбросил нож и испачканное полотенце и ушел в лесополосу за селом, где вскоре был задержан сотрудниками полиции», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что приговор в законную силу не вступил.