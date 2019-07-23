Нижегородец задержан по подозрению в краже из пензенских офисов более 5 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. 32-летний житель Нижнего Новгорода задержан в столице Приволжского федерального округа по подозрению в совершении краж денег в сумме более 5 млн. рублей из офисов на территории Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что подозреваемый приехал в Пензу под предлогом приобретения автомобиля и арендовал квартиру, в которой проживал несколько дней. В это время злоумышленник посещал офисы различных организаций, интересовался, какие услуги они предлагают, и запоминал расположение сейфов и кассовых ящиков», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что, по версии следствия, через два дня после визита в офис компании на улице Каракозова злоумышленник вернулся на место в ночное время.

«Отмычкой он вскрыл входную дверь и прошел в кабинет директора, где находился сейф. Злоумышленник взломал его при помощи принесенного с собой гвоздодера. В металлическом ящике подозреваемый обнаружил около 5 млн. рублей, которые принадлежали лично руководителю организации и были получены им от продажи имущества, о чем посторонние лица не знали. Злоумышленник забрал наличные и той же ночью уехал в Нижний Новгород», — сказали в пресс-службе.

В УМВД отметили, что мужчина также подозревается в краже из офисного здания на улице Буровой.

«Он вернулся на место вскоре после того, как посетил организацию под видом потенциального клиента. При помощи отмычки злоумышленник вскрыл кабинет фирмы на третьем этаже, где из сейфа и кассового ящика похитил 12 тыс. рублей, а затем спустился на второй, где из кассового ящика забрал 140 тыс. рублей», — уточнили в управлении.

В ведомстве пояснили, что подозреваемый был задержан в Нижнем Новгороде, он доставлен в Пензу и заключен под стражу.