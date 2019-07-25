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В Пензенской области вступил в силу приговор мужчине, убившему дочь

15:23 | 25.07.2019 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Приговор в отношении 69-летнего жителя села Индерка Сосновоборского района Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве дочери, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензенской области вступил в силу приговор мужчине, убившему дочь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Находясь у себя дома в селе Индерка, мужчина в очередной раз поссорился со своей 39-летней дочерью из-за того, что она не работала, злоупотребляла спиртными напитками и была лишена родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей. Во время конфликта он взял нож и нанес потерпевшей не менее трех ударов в грудную клетку, живот и голову», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«С учетом противоправного поведения потерпевшей, которая в ходе конфликта наносила удары своему отцу, а также положительных характеристик мужчины, ухаживающему за своей больной супругой, приговором суда виновному было назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный посчитал его чрезмерно суровым и подал апелляционную жалобу», — сказали в прокуратуре, добавив, что областной суд счел приговор законным.

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