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В Пензенской области почтальон получил 2 млн. рублей пенсий и пропал

19:17 | 25.07.2019 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Почтальон из села Наровчат Пензенской области исчез с деньгами в сумме 2 млн. 163 тыс. 800 рублей, которые предназначались для пенсионных выплат жителям района. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензенской области почтальон получил 2 млн. рублей пенсий и пропал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В надзорном ведомстве пояснили, что инцидент произошел в минувшую субботу, 20 июля, когда мужчина получил пять опечатанных сумок с деньгами для их доставки в отделения почтовой связи Наровчатского района, но к местам назначения так и не прибыл.

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«В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», — сказали в пресс-службе.

Ход расследования находится на контроле нижнеломовской межрайонной прокуратуры.

Почтальону грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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