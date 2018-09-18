В Пензе отбившаяся от грабителя работница почты награждена знаком «За мужество» Общество

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский почтальон Нелли Архипова, работающая в отделении на улице Ленина в Пензе, удостоена высшей награды ФГУП «Почта России» — знака «За мужество» — после инцидента, во время которого ей удалось отбиться от грабителя, пытавшегося присвоить денежные средства граждан.

Фото: пресс-служба УФПС Пензенской области

Сотрудница была отмечена за смелость, проявленную во время исполнения своего профессионального долга, в торжественной обстановке. Награду ей вручила директор УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» Наталья Арбузова.

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«Я горжусь, что в нашем коллективе работают такие смелые и мужественные сотрудники. Вы сделали все профессионально, выполнив все необходимые действия в соответствии с инструкцией, при этом сохранив денежные средства. На Вас равняться стоит всем», — отметила она.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Федеральной почтовой службы, нападение на почтальона было совершено утром 14 июля, когда Нелли Архипова разносила корреспонденцию, пенсии и социальные пособия.

«В одной из городских многоэтажек, как обычно, она разложила по почтовым ящикам извещения и газеты, пообщалась со знакомыми бабушками, выдала пенсии. Злоумышленник на нее напал неожиданно в подъезде — он ударил ее по голове заранее приготовленной стеклянной бутылкой. Почтальон не растерялась, оказала ему сопротивление и не отдала сумку с денежными средствами», — сказали в управлении ФПС.